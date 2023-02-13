В Волгоградской области более 31 тысячи семей получили единое пособие в 2023 году

Получить поддержку семьям с детьми стало проще. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пресс-конференции в Отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области подвели итоги работы 2022 года. Особое внимание уделили единой выплате нового пособия и материнскому капиталу, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, в 2022 году более 12 тысяч волгоградских семей получили сертификат на материнский капитал, а 15 тысяч его использовали. На эти цели из бюджета было выделено более 5 миллиардов рублей. Чаще всего волгоградки направляли свой материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование и получение ежемесячной выплаты.

На новое единое пособие, которое заменило 5 выплат от постановки на учет женщин в ранние сроки беременности до достижения детьми 17 лет, с 1 января 2023 года подали уже около 60 тысяч заявлений. Выплаты получили более 31 тысяч волгоградцев.

- Более 18 миллионов рублей получили 1221 беременная женщина и порядка 390 миллионов рублей выплачено на 53 508 детей, - отметил управляющий региональным Отделением фонда Владимир Федоров