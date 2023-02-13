В Волгоградской области на трассе в массовом ДТП погибла 69-летняя женщина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Волгоградской области в массовом аварии погиб один человек. Трагедия произошла 12 февраля в 17.00 на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе. Микроавтобус Mercedes-Benz с 52-летним водителем выехал на встречную полосу, где протаранил Nissan Tiida и «ВАЗ-2107». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 69-летняя пассажирка Nissan Tiida, 68-летний водитель японской иномарки был госпитализирован.