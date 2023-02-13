В Волгоградской области в пожаре едва не погибли два человека

Пожарные спасли двух человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Волгоградской области пострадали в пожарах, которых случились 12 февраля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, одно ЧП случилось днем в Советском районе города-героя. В многоэтажном доме загорелась квартира. Пожарные расчеты 4 ПСЧ буквально за десять минут затушили пламя. По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Пострадала 90-летняя женщина.

Второй вызов поступил примерно в десять вечера – в Волжском подвальное помещение охватило пламя. Спасатели отреагировали оперативно, справившись с огнем в считанные минуты. Предполагаемая причина пожара – тоже неосторожное обращение с огнем. Известно, что в результате ЧП пострадал 55-летний мужчина.

Волгоградцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности, в случае происшествия звонить по номеру 101.