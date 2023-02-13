В Волгограде закрылся последний магазин «Карусель»

В "Парк Хаусе" вместо одного гипермаркета откроется другой Фото: Андрей ПЕТРОВ

В последние дни в гипермаркете «Карусель» в «Парк Хаусе» стали активно пустеть полки, а на все продукты и товары действовали скидки до 50%. Магазин устроил распродажу из-за своего закрытия. Он перестал работать 11 февраля.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Парк Хаусе», в ближайшее время площадь гипермаркета на первом магазине будет закрыта. После ремонта там появится новый магазин. К открытию планируется «Перекресток».

Отметим, в Волгограде больше не осталось гипермаркетов «Карусель». В торгово-развлекательном центре на Семи ветрах оставался последний магазин сети.