В Волгоградской области хотят ввести новое почетное звание в честь Сталинградской битвы

В Волгоградской области хотят утвердить почетное звание в честь Сталинградской битвы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области может появиться новое почетное звание. В региональной думе уже подготовили соответствующий законопроект. Депутаты планируют утвердить почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести». Его будут присваивать населенным пунктам.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный законопроект, почетное звание будет высшей степенью признательности жителей Волгоградской области защитникам Сталинграда. «Рубеж Сталинградской доблести» будет присваиваться тем населенным пунктам, на территории которых Красная Армия проявила мужество, массовый героизм и внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Волгоград и Калач-на-Дону не смогут получить новое почетное звание, так как являются городом-героем и городом воинской славы соответственно.

«Рубеж Сталинградской доблести» будет присваиваться по представлению губернатора в канун 2 февраля. В первый год после принятия закона будет присвоено не более трех звание, затем ежегодно – по одному. Населенные пункты, которые станут обладателями нового статуса, будут устанавливать памятный знак с изображением герба Волгоградской области и текстом закона о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести».