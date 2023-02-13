В Волгоградской области растет спрос на строителей и сервисных специалистов

В половине профессиональных сфер наблюдается негативная динамика по числу вакансий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде и области растет спрос на строителей и сервисных специалистов. Число активных вакансий от работодателей в этих отраслях за год выросло более, чем на 20%. При этом количество вакансий в автобизнесе снизилось на 45%, в сфере искусства, развлечений и масс-медиа – на 43%. Таковы итоги января 2023 года на рынке труда по данным службы исследований hh.ru, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В половине из 24 попавших в анализ профессиональных сфер спрос на работников увеличился. Так, за год с января 2022 года по январь 2023-го в Волгоградской области число активных вакансий в сфере строительства и недвижимости выросло на 23%. Также в топ-5 по увеличению спроса на сотрудников вышли инсталляция и сервис (+21%), транспорт и логистика (+20%). Число вакансий в спортклубах и салонах красоты увеличилось на 16%, в добывающей промышленности – на 15%.

При этом в половине сфер деятельности наблюдается негативная динамика. Лидером стал автобизнес (-45%). Резко снизилось число вакансий в области безопасности (-37%), банковской сфере (-36%), в науке и образовании (-32%). На 14% меньше предложений в сфере ИТ, интернет и телеком.