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НовостиПолитика13 февраля 2023 6:22

На полигоне под Волгоградом военные саперы обучались минно-взрывному делу

Инженеры ЮВО приняли участие в практических занятиях
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие ЮВО приняли участие в практических занятиях по минно-взрывному делу, которые прошли на полигоне Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, саперы обучились расчету взрывчатых веществ для подрыва указанных целей. В частности, деревянных, бетонных и железобетонных конструкций.

- Военнослужащие обучились самостоятельно изготавливать боевой заряд для применения в заданных условиях, выполнили поиск, обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов, - уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, саперы на практике отработали инженерное обеспечение различных подразделений в боевых условиях.