Волгоградская ГАИ призывает автомобилистов сбавить скорость на скользких дорогах

Волгоградская ГАИ призывает автомобилистов соблюдать ПДД на скользких дорогах Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

12 февраля в Волгоградской области начался снегопад, который заметно усложнил ситуацию на дорогах. Трассы чистят, но и водителей просят не провоцировать аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ГАИ призывает волгоградцев обязательно соблюдать скоростной режим во время поездок.

- Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратны при совершении маневров на дороге, - напомнили водителям.

Лучше ездить медленно, чтобы при необходимости можно было безопасно затормозить. В случае непредвиденных ситуаций необходимо позвонить по номерам 02 или 112. Сотрудники полиции оперативно приедут на место и окажут необходимую помощь.