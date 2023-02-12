В Волгограде 49-летний мужчина умер в магазине на глазах у посетителей

Волгоградскю следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградскю следователи проводят проверку по факту гибели 49-летнего мужчины в магазине «ПокупАлко» на улице Богунской в Краснооктябрьском районе. Трагедия произошла 11 февраля. В тот день волгоградец пришел за покупками. Он упал в присутствии покупателей и персонала торговой точки.

Мужчине пытались оказать помощь. Очевидцы вызвали «скорую». Однако прибывшие медики констатировали смерть. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти волгоградца. Проводятся необходимые экспертизы.

- Назначено проведение судебно-медиицнской экспертизы, организована проверка, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.