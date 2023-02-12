В Волгограде 60 спецмашин чистят и обрабатывают реагентами улицы

В городе-герое начался сильный снегопад Фото: Юлия Данильченко

12 февраля в связи с сильным снегопадом на дороги Волгограда выехали 60 спецмашин. Техника расчищает проезжие части от выпавших осадков и сразу обрабатывает магистрали противогололедными реагентами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в первую очередь муниципальные предприятия приводят в порядок главные улицы города-героя. Затем спецтехника приступит к расчистке второстепенных дорог.

- Особое внимание уделяется остановочным павильонам для того, чтобы сделать их безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. В случае ухудшения погодных условий количество спецтехники может быть увеличено, - отметили в городской администрации.

Также водителей призывают не превышать скоростной режим и не создавать аварийные ситуации. По возможности лучше не парковать автомобили вдоль проезжих частей, чтобы не мешать работе спецтехники.