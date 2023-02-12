Под Волгоградом волонтеры спасли упавшую в котлован собаку

Фото: приют Лисена.

Волонтеры волгоградского приюта «Лисена» каждый день спасают бездомных животных. На днях зоозащитники вытащили собаку из глубокого котлована. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru сотрудники «Лисены», она упала в глубокую яму в Средней Ахтубе у дома №14 на улице Комсомольской.

На территории шла стройка, собака угодила в котлован и не могла самостоятельно выбраться. Местные жители тоже ничем не могли помочь – животное рычала и не подпускала к себе. При двадцатиградусном ночном морозе без воды и еду она едва не умерла. Спасать бедолагу приехали опытные кинологи. Волонтер сумел посадить животное в клетку и вызволить из плена. Собаку покормили и, убедившись, что она не травмирована, выпустили на свободу.