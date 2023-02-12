13 февраля Волгоградскую область накроет метель и сильный ветер Фото: Юлия Данильченко

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с метели и сильного ветра. В середине февраля волгоградцев ждет настоящая зима и осадки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, в ночь на 13 февраля ожидается снег, днем – метель при порывах ветра от 7 до 12 метров в секунду.

На дорогах будет сильный гололед из-за температурных качелей. По прогнозам специалистов, перепад будет от -10 градусов до нуля. Ночью будут крепкие морозы, а вот днем в регионе обещают 0...-5 градусов.

В Волгограде в начале недели тоже выпадет снегопад, на проезжей части будет скользко, поэтому автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения. Температура ночью опустится до -6...-8, днем будет -3...-5 градусов.