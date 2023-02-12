В Волгоградской области в прошлом году 19 семейных хозяйств получили господдержку на 193 млн

Фото: пресс-служба АВО.

В 2022 году в Волгоградской области 19 семейных хозяйств получили грантовую поддержку от государства в размере 193 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, всего с 2014 года 167 получателям выплатили 1,2 млрд рублей на развитие сельского хозяйства. Важными условиями для претендентов на гранты являются создание рабочих мест и производство продукции.

В этом году волгоградцы, занимающиеся фермерством, могут подать конкурсные заявки со 2 по 7 марта в комитет сельского хозяйства или через МФЦ.

- После проверки пакета документов и процедуры конкурсного отбора лучших бизнес-проектов победители смогут получить на развитие своего бизнеса до 20 млн рублей, - уточнили в обладминистрации.

Потратить деньги фермеры могут на покупку земли, строительство, реконструкцию, капремонт, приобретение животных и оборудования.