В Волгограде простились с погибшим в СВО Александром Белоусовым

В Волгограде похоронили военного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде несколько дней назад проводили в последний путь 36-летнего Александра Белоусова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны состоялись 10 февраля на Новом Ворошиловском кладбище. С военнослужащим простились родные, близкие, друзья и коллеги. Ему отдали воинские почести.

Добавим, что Александр Белоусов отправился на фронт в начале прошлой осени. Он мужественно выполнял поставленные боевые задачи и погиб под артиллерийским обстрелом. У волгоградца остались семья – супруга и ребенок.

Редакция «КП-Волгоград» приносит соболезнования семье погибшего военнослужащего.