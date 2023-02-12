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НовостиОбщество12 февраля 2023 8:21

В Волгограде простились с погибшим в СВО Александром Белоусовым

Десантнику было 36 лет, у него осталась семья
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде похоронили военного.

В Волгограде похоронили военного.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде несколько дней назад проводили в последний путь 36-летнего Александра Белоусова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны состоялись 10 февраля на Новом Ворошиловском кладбище. С военнослужащим простились родные, близкие, друзья и коллеги. Ему отдали воинские почести.

Добавим, что Александр Белоусов отправился на фронт в начале прошлой осени. Он мужественно выполнял поставленные боевые задачи и погиб под артиллерийским обстрелом. У волгоградца остались семья – супруга и ребенок.

Редакция «КП-Волгоград» приносит соболезнования семье погибшего военнослужащего.