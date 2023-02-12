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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 7:52

Под Волгоградом курьеры мошенников 17 и 20 лет отбирали деньги у пенсионеров

На молодых людей возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция задержала подозреваемых.

Полиция задержала подозреваемых.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Камышине полицейские задержали двух курьеров мошенников 17 и 20 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди украли у двух пенсионеров 300 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемые работали курьерами в колл-центре мошенников. Они должны были сначала аферисты обзванивали жителей Камышина и сообщали, что их родные попали в ДТП и срочно нужны деньги, чтобы не было проблем с законом. Наивные старики соглашались отдать все свои сбережения. В свою очередь курьеры приезжали за ними.

- Забрав 200 тысяч рублей у пожилой камышинки и 100 тысяч у пенсионера, юноши скрылись на машине. Их задержали на посту на подъезде к Волгограду, - уточнили в полиции.

На подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».