В центре Волгограда 19-летний парень на «Тойоте» врезался в ЛЭП

В больницу попали три человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария с тремя пострадавшими произошла 11 февраля в Центральном районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, субботним вечером 19-летний водитель за рулем «Тойоты Камри» врезался в световую опору.

- По предварительным данным, в 19.50 часов 19-летний водитель, напротив дома № 9 по улице Невская не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В итоге сам водитель, а также двое его пассажиров 17 и 18 лет получили серьезные травмы, их госпитализировали. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения.