В Волгограде 13 февраля света не будет в частном секторе Красноармейского района

Света не будет в одном районе. Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

В понедельник, 13 февраля, в Красноармейском районе Волгограда в связи с профилактическими работами в десятках домов отключат электричество. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПАО «Россети Юг», в этот день сотрудники компании проведут плановые ремонтные работы на линиях электропередач.

Жителям трех улиц самого южного района города-героя стоит учесть, что электричества не будет уже с 9.00. работы продлятся до 17.00 часов. Речь о домах на улицах Плеханова (51а, 57, 57б, 57-73), Ленинаканской (52-68, 51-91, 89), Костюшко (72-84). Волгоградцев просят с пониманием отнестись к ситуации, заранее зарядить необходимые гаджеты и подготовиться к отключениям.