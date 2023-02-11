В Волгоградской области дома остались без тепла из-за протаранившего трубу джипа

Фото: администрация Фролово/t.me/gorodfrolovoadmin

Жители трех жилых домов на несколько часов остались без отопления из-за протаранившего теплотрассу джипа. ДТП, которое привело к коммунальной аварии и нарушило теплоснабжение, произошло 11 февраля 2023 года на улице Рабочей в городе Фролово Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Фролово.

Иномарка влетела в теплотрассу и смяла трубу, идущую над землей далеко от обочины дороги на улице Рабочей. На время аварийно-восстановительных работ без отопления остались жители домов № 53, 55 и 57. Устранить коммунальную аварию удалось спустя несколько часов.

- Благодаря слаженной работе коммунальных служб города, аварийно-восстановительные работы завершены. Подача тепла в жилые дома возобновлена, - сообщили в телеграм-канале мэрии Фролово в начале девятого вечера.