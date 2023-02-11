Волгоградцев 14 февраля приглашают на «День влюбленных в книгу» в Горьковку

Библиотека имени Горького приглашает на «День влюбленных в книгу!». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всех, кто любит читать и еще не знает, куда сходить 14 февраля 2023 года в Волгограде, библиотека имени Горького приглашает на «День влюбленных в книгу!». Весь день с 10 утра до 20.00 в главной библиотеке региона жителей Волгограда ждут мастер-классы, викторины, выставки, квесты, концерты и творческие посиделки, и даже быстрые свидания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Горьковке.

Любители викторин узнают, о чем расскажет поцелуй и найдут свою страницу о любви. На мастер-классах 14 февраля 2023 в Горьковке будут учить делать украшения из натуральных камней и плести панно из ивы. На выставках расскажут о книгах и ароматах. Также в программе – быстрые свидания, экологический квест, концерт «Любви чарующие звуки», творческие «Посиделки в БГ» и экскурсия по книжному лабиринту. А еще библиотеке в этот день можно подарить книгу, а в ответ получить в подарок комнатное растение. Полная программа здесь.

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