Волгоград на три дня накроют снег и метель

В Волгограде все же пойдет снег. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После сухой погоды в ближайшие три дня в Волгограде и области ожидаются мокрый снег и метель, на дорогах – гололедица. По ночам температура в регионе прогнозируется до 8-12 градусов мороза, днем будет легкий минус до нуля. Какой будет погода в Волгоградской области с 12 по 14 февраля 2023 года, синоптики Волгоградского ЦГМС сообщили сайту volgograd.kp.ru.

В воскресенье, 12 февраля, в Волгограде утром и днем завьюжит, пойдет мокрый снег. Южный ветер будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью подморозит до минус 9-11 градусов, днем потеплеет до минус 1-3. Снег, метель и шквалистый ветер прогнозируют в областном центре и 13, и 14 февраля. При этом в Волгограде потеплеет. Ночью будет уже минус 6-8 градусов. Днем – от 6 градусов мороза до нуля.

В Волгоградской области снег и метель начнутся уже в ночь на 12 февраля 2023 года. Утром в воскресенье местами опустится туман. Волгоградцев ожидает штормовой ветер, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью подморозит до 12 градусов, днем будет от -5 до нуля. Такая же погода в регионе будет 13 и 14 февраля.