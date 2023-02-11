В Волгоградской области простились с погибшим в СВО рядовым Константином Зоткиным

Константин Зоткин погиб 3 февраля. Фото: телеграм-канал администрации Кумылженского района.

В Волгоградской области 10 февраля 2023 года простились с погибшим в ходе СВО на Украине рядовым Константином Зоткиным. 31-летний боец погиб 3 февраля под минометным обстрелом при штурме села Новомихайловка, похоронили его накануне со всеми воинскими почестями на кладбище в родном хуторе Ярском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Кумылженского района.

- Он с честью выполнил воинский долг, защищая мирных жителей, - рассказали в администрации района. - У погибшего остался полуторагодовалый сын.

Константин Зоткин родился в хуторе Ярском, после школы отучился на тракториста, работал на Кумылженской птицефабрике. После демобилизации со срочной службы в армии трудился в Москве строителем. Повестку по частичной мобилизации получил 23 сентября. В октябре, пройдя подготовку в Камышине, отправился в зону спецоперации. Первой «горячей точкой» была Херсонская область. После переформирования в январе 2023-го снова отправился на СВО, на этот раз под Донецк. Константин погиб 3 февраля при штурме села Новомихайловка.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в ходе СВО.