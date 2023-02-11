На мосту через Дон под Волгоградом восстановили движение после ДТП

ДТП перекрыло дорогу на федеральной трассе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

После утреннего массового ДТП с грузовиками 11 февраля 2023 года на федеральной трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский» на мосту через Дон в Калачевском районе восстановили движение, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Движение транспорта на участке дороги в районе мостового перехода через реку Дон восстановлено в полном объеме, - рассказали в ведомстве.

Утром 11 февраля на мосту на ростовской трассе столкнулись четыре машины, в том числе два грузовика. По данным ГИБДД, водитель фуры с полуприцепом не выдержал дистанцию и врезался в попутный «КАМАЗ». В результате ДТП никто не пострадал. Но фуры почти полностью перегородили дорогу. Пришлось вводить реверсивное движение, пока спецтехника не растащит грузовики, чтобы ликвидировать последствия аварии.