На мосту через Дон под Волгоградом столкнулись фуры

Грузовики почти перекрыли дорогу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две груженые фуры столкнулись утром 11 февраля 2023 года на мосту через Дон на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе Волгоградской области. По предварительным данным, это ДТП хотя и осложнило движение на ростовской трассе, обошлось без пострадавших, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе главка МВД по Волгоградской области.

- Организована работа тяжелой техники по ликвидации последствий ДТП, - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте аварии в Калачевском районе работают сотрудники ГИБДД, туда же выехало руководство областной Госавтоинспекции. Движение транспорта на ростовской трассе в районе моста через Дон затруднено.