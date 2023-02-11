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НовостиОбщество11 февраля 2023 6:14

В Волгограде продлили маршрут автобуса №23а

Маршрутке добавили три остановки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Маршрутка будет доезжать до 7-й Гвардейской.

Маршрутка будет доезжать до 7-й Гвардейской.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде изменили схему движения маршрутки №23а. Для удобства жителей микрорайона Родниковая долина, вспомогательный маршрут продлили на три остановки. Теперь микроавтобусы в Центральном районе будут доезжать не до вокзала Волгоград-1, а до улицы 7-й Гвардейской, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- После улицы Порт-Саида маршрутные такси теперь не поворачивают к железнодорожному вокзалу, а продолжают движение по проспекту Ленина до остановки «Улица 7-й Гвардейской», - рассказали в администрации Волгограда.

Высаживать и подбирать пассажиров на добавленном отрезке пути маршрутка №23а будет на остановках «Технический университет/Педагогический университет» и «Площадь Ленина».