В Кировском районе Волгограда отключат электричество 11 февраля

Света не будет весь световой день. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде 11 февраля 2023 года несмотря на субботний день продолжатся плановые работы на электросетях и отключения электричества. Без света в выходной оставят дома на шести улицах в Кировском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Так, в субботу, 11 февраля с 9.00 до 17.00 среди коммунальных страдальцев будут жители домов Кировского района на улицах: Еловая, №38-44, Кленовая, №31-39 и 32-40, Кизиловая, №69-71а, Красных Партизан, №51-63 и 30-64, Североморская, №1а-19 и 2-12, Тростниковая, №66-70а.