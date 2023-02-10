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НовостиНедвижимость10 февраля 2023 14:59

В Кировском районе Волгограда отключат электричество 11 февраля

Свет вырубят на шести улицах на весь день
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Света не будет весь световой день.

Света не будет весь световой день.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде 11 февраля 2023 года несмотря на субботний день продолжатся плановые работы на электросетях и отключения электричества. Без света в выходной оставят дома на шести улицах в Кировском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Так, в субботу, 11 февраля с 9.00 до 17.00 среди коммунальных страдальцев будут жители домов Кировского района на улицах: Еловая, №38-44, Кленовая, №31-39 и 32-40, Кизиловая, №69-71а, Красных Партизан, №51-63 и 30-64, Североморская, №1а-19 и 2-12, Тростниковая, №66-70а.