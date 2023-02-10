В озере под Волгоградом от замора спасают рыбу

Фото: пресс-служба облкомприроды.

Специалисты парка «Донской» в Иловлинском районе Волгоградской области спасают рыб в озере Треугольном от замора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкомприроды, из-за сильных морозов водоем покрылся толщей льда и обитатели страдают от кислородного голодания.

- Сотрудники аэрацию водоема с помощью специальных воздуходувок и бурения майн с установкой в них снопов тростника, - уточнили в комитете природных ресурсов.

Отметим, что специалисты природных парков борются с замором рыбы на 40 озерах региона. которые расположены в Иловлинском, Алексеевском, Кумылженском, Ленинском, Нехаевском, Серафимовичском, Среднеахтубинском районах. Любителям рыбалки советуют оставлять в лунке тростник, который помог бы обеспечить доступ кислорода.