Снимали интимное реалити-шоу скрытой камерой: в Волгограде осудят организаторов незаконного бизнеса в арендованных квартирах

Дельцы устанавливали скрытые камеры без ведома жильцов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело организованной группы, распространявшей порнографические видео. Группа находчивых молодых людей смогла заработать на самодельном реалити-шоу более 3 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области. За такой смелый и не совсем законный поступок они могут попасть за решетку на 6 лет.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Волгограда. Максимальная мера наказания за нарушение закона предусматривает лишение свободы до 6 лет, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, на протяжении полутора лет - с декабря 2017 по июнь 2019 года - в Волгограде и Кемерово дельцы устанавливали скрытые камеры в арендованных квартирах без ведома самих жильцов. Получившееся реалити-шоу транслировали на одном из сайтов, также распространяли интимные видео. Этот бизнес принес аферистам доход в 3 миллиона рублей.

Деятельность организованной группы удалось вычислить и пресечь. Свою вину мужчины не признали, чего не скажешь об их подельниках. Трое сообщников признались в совершенном преступлении, их дело направлено в суд. В отношении организатора материал выделили в отдельное производство, он еще на стадии расследования.