У волгоградских бизнесменов на счетах находится 116 миллиардов рублей

У волгоградского бизнеса стало больше денег

В банках Волгоградской области средства бизнеса выросли на 13% за 2022 год. На счетах и депозитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общей сумме находится 116 миллиардов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

В Волгоградской области, как и по всей стране, стало больше рублевых средств на счетах предпринимателей.

- Если на 1 января прошлого года в рублях было номинировано около 90% средств волгоградских компаний и индивидуальных предпринимателей, то на 1 января 2023 года уже 93%, что обусловлено в том числе адаптацией бизнеса к новым условиям и переориентацией на внутренний рынок, - заявил управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

В 2022 году остаток денег на счетах юридических лиц увеличился до 71 миллиарда рублей – рост за год составил 13%. На открытых депозитах у волгоградских предприятий на 1 января 2023 года было 28,2 миллиарда рублей. На 16% увеличился объем средств индивидуальных предпринимателей на счетах в банках и составил 16,8 миллиарда рублей.