В Волгограде вросшие в колодец корни деревьев спровоцировали засор

Фото: Концессии водоснабжения.

В колодец у одного из домов в Волгограде вросли корни деревьев, которые стали причиной серьезного засора и доставили немало неудобств местным жителям. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», растущие вблизи коммунальных сетей зеленые насаждения вот уже который год доставляют немало проблем сотрудникам предприятия. Коммунальщики регулярно чистят колодец.

«Концессии» напоминают, что высаживать деревья необходимо от 5-10 до 20-50 метр от сооружений водопровода.

- Возмещение ущерба от самовольной деятельности, административные штрафы, и даже уголовная ответственность в случае самозахвата земельных участков в охранной зоне, - отметили в «Концессиях».