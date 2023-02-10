В Волгограде открыли новый корпус «Народной ярмарки» в Дзержинском районе

Новый двухэтажный корпус построили вместо старого. Фото: мэрия

На «Народной ярмарке» в Дзержинском районе Волгограда 10 февраля 2023 года открыли новый корпус на 330 торговых мест. Инфраструктуру рынка и организацию торговли на улице Исторической вместе с горожанами оценил и глава Волгограда Владимир Марченко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

«Открывшийся центр ярмарочной торговли является новым стандартом, которому должны соответствовать ярмарки города-миллионника», - подчеркнул в итоге Владимир Марченко.

Новый двухэтажный корпус на 7 тысяч квадратных метров построили на рынке вместо старого. Теперь здесь могут с комфортом разместиться на 30% торговцев больше, чем раньше. Из 330 мест на сегодня занято порядка 70%. На «Народной ярмарке» волгоградцы могут купить молоко и мясо, овощи и фрукты, а также колбасы, копчености, бакалею, сладости и многое другое.

Здание оборудовали современной вентиляцией, системой климат-контроля с разделением по зонам и собственной газовой котельной. Зоны разгрузки для разных товаров тоже разделили. Установили большие и мощные холодильники. Не забыли и о санузлах и рукомойниках. Еще одно новшество в том, что теперь на рынке собирают дождевую воду, которую летом смогут пустить на помывку парковки. Окружающую территорию обещают обустроить с наступлением тепла.