«Ротор» завершил второй сбор ничьей

Подопечные Алексея Стукалова сыграли вничью с "Тверью". Фото: СК "Ротор".

«Ротор» провел заключительный матч на втором сборе. Волгоградская команда в Крымске сыграла вничью с «Тверью». Встреча завершилась со счетом 2:2.

По ходу второго тайма подопечные Алексея Стукалова уступали 0:2, однако им удалось отыграться. Голами в составе «Ротора» отметились Никита Шарков и Павел Трифонов.

Стартовый состав «Ротора»: Самок, Шильников, Обивалин, Зуйков, Прищепа, Шаваев, Бутаревич, Завезен, Родионов, Бигулаев, игрок на просмотре.

Матчем с «Тверью» волгоградская команда завершила сбор в Крымске. После нескольких выходных футболисты «Ротора» отправятся на третий заключительный зимний сбор. Он состоится с 15 по 27 февраля в Кисловодске.