Волгоградцы вложили более 3,5 млн рублей в очередную финансовую пирамиду

Волгоградцы не смогли вернуть вложенные в КПК сбережения. Фото: Евгения ГУСЕВА

После прокурорской проверки в Волгограде возбудили уголовное дело на руководителя кредитного кооператива, которого подозревают в мошенничестве. Волгоградцы вложили более 3,5 миллиона рублей в очередную финансовую пирамиду, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- Фигурант уголовного дела распорядился деньгами по своему усмотрению, не выполнив финансовые обязательства перед гражданами, - рассказали в прокуратуре.

О том, что их сбережения канули в Лету в кассе кредитного потребительского кооператива, прокурору Кировского района Дмитрию Васютенко рассказали волгоградцы на приеме. Проверка подтвердила опасения горожан. Директор КПК с 2009 по 2022 год собирал деньги, обещал высокие проценты. Но в итоге финансовая пирамида рухнула. На директора кооператива возбудили дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». В суде будут ходатайствовать об избрании мерой пресечения заключение под стражу.