70% волгоградцев не будут отмечать День святого Валентина

33% волгоградцев подарят цветы любимым женщинам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Близится 14 февраля, но далеко не все жители Волгограда собираются отмечать День святого Валентина и радовать любимых подарками. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе SuperJob, специалисты которого опросили работающих волгоградцев, 70% нет никаких планов на этот праздник. Отмечать день влюбленных собираются лишь 17% горожан.

- И все же букеты будут: 33% мужчин, состоящих в браке или отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы, - уточнили аналитики.

Этот праздник больше нравится людям младше 34 лет. 8% работников волгоградских организаций признались, что будут дарить валентинки в этот день. Кстати, популярность праздника с 2007 года снизилась в четыре раза.