Первые капсулы для сна установили на жд вокзале Волгоград-1

Взять такую капсулу можно на срок от часа. Фото: ПривЖД

На железнодорожном вокзале Волгоград-1 появились две индивидуальные капсулы для сна в зале «комфорт». Это первые подобные места для отдыха пассажиров, которые установили на Приволжской железной дороге. Арендовать их можно хоть на сутки, хоть на час, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПривЖД.

Капсула для сна с шумоизоляционными жалюзи выглядит как «ракушка» и рассчитана на одного человека. Внутри есть USB-адаптер для зарядки гаджетов, а также отделение для хранения багажа. Подушку и одноразовое постельное белье желающему поспать выдают по требованию.

Поспать в такой капсуле можно хоть час, хоть пять в любое время суток. Чем больше времени, тем дешевле обходится аренда. Так на час капсула стоит 250 рублей, на три – 650.