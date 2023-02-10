В Волгограде 18-летнюю студентку наказали обязательными работами за телефонное мошенничество

Девушка забрала 200 тысяч у обманутой пенсионерки Фото: Мария ЛЕНЦ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 18-летнюю девушку виновной в телефонном мошенничестве. Молодая волгоградка была курьером у аферистов, которые обманывали пенсионеров. За преступления студентку наказали обязательными работами. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Волгоградка в октябре 2022 года по интернету связалась с телефонным мошенником, ей пришлось стать курьером. 27 октября аферист позвонил 82-летней жительнице Волгограда, представившись полицейским, и сообщил, что якобы ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы не возбуждать уголовное дело, мошенник предложил решить вопрос за деньги. Пенсионерка сказала, что у нее есть только 200 тысяч рублей. 18-летняя курьер приехала к пожилой женщине и забрала деньги, оставив в себе в качестве процента 20 тысяч, остальные она перевела телефонному аферисту.

- Курьера задержали оперативники подразделений по противодействию IT-преступлениям уголовного розыска совместно с коллегами из УФСБ. Уголовное дело расследовалось следователями Краснооктябрьского отдела полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Девушка полностью признала вину.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновной, впервые преступившей закон и раскаявшейся в содеянном, суд приговорил девушку к наказанию в виде 100 часов обязательных работ, - отметили в прокуратуре.

Общественные работы студентка будет выполнять в свободное от учебы время. Также она выплатила всю сумму обманутой пенсионерке. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Уголовное дело на сообщника выделено в отдельное производство.