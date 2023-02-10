В Волгоградской области молодых мам и предпенсионеров бесплатно обучат новым профессиям

Молодые мамы в отпуске по уходу за ребенком могут освоить современные IT-специальности бесплатно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 3 тысяч отдельных категорий жителей региона смогут совершенно бесплатно получить новую востребованную профессию. Всего 129 образовательных программ доступны на портале «Работа в России» в рамках нацпроекта «Демография», сообщили volgograd.kp.ru в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области.

Воспользоваться такой услугой могут безработные граждане, стоящие на учете в Центре занятости, предпенсионеры, молодые мамы в декрете, безработые незанятые женщины, воспитывающие дошкольников, студенты и выпускники вузов в возрасте до 35 лет, беженцы и молодые люди, прошедшие военную службу по призыву.

- При подаче заявления на обучение необходимо указать свой регион; категорию, к которой относится гражданин, форму обучения - очная или дистанционная, - и профессию, - пояснили в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области.

Среди предложенных программ актуальные и востребованные профессии: 1С-разработчик, веб-дизайнер, разработчик мобильных приложений, налоговый консультант для малого бизнеса, психолог и многие другие.