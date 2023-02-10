Резкое потепление и снег придут в Волгоград на смену морозам

Снег в Волгограде еще будет, но это не точно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Долгожданное потепление вместе со снегопадом вернется в Волгоград и задержится на несколько дней. Правда, в выходные 11 и 12 февраля 2023 года волгоградцам придется потерпеть еще холод и ветер. Погода будет морозной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Вечером 10 февраля в Волгограде осадков не предвидится, ровно, как и существенного потепления. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура не поднимется выше минус трех градусов. Ночные морозы вновь заявят о себе 11 февраля. В областной столице похолодает до минус 11-13 градусов. Днем потеплеет до минус 2-4, ветер сменит направление на юго-западное, скорость 6-11 метров в секунду.

Морозная ночь ожидает волгоградцев и 12 февраля – температура опустится до -13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -2.

Согласно данным Гисметео, потеплеет до нуля в начале следующей недели. Тогда же синоптики ожидают и сильные снегопады, которые пробудут в Волгограде до 16 февраля.