В Волгограде после обрушения крыши в многоэтажке из-за плохого капремонта возбуждено дело

Прокуратура взяла расследование на свой контроль Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде после обрушения крыши в многоэтажном доме, где делали капремонт кровли, возбуждено уголовное дело. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, серьезное разбирательство началось по итогам проверки сотрудников надзорного ведомства.

Ремонт крыши в доме №10 на улице 95-ой Гвардейской дивизии в Тракторозаводском районе проводился в 2022 году. Фонд капремонта заключил договор с ООО «РСФ «МИР». Подрядчик был обязан снять старый шифер и привести крышу в порядок. В летние месяцы, когда проводились работы, шли сильные дожди. Из-за осадков был затоплен чердак и сгнили перекрытия.

- В результате 24 июля произошло обрушение потолочных перекрытий и обвал борова дымовентиляционной шахты непосредственно внутрь кухонного помещения одной из квартир, в которой находилась 51-летняя женщина с 5-летней внучкой, - рассказали в прокуратуре.

Жильцы чудом выжили, но эта ситуация представляла реальную угрозу для их здоровья и жизни. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокуратура взяла расследование на личный контроль.