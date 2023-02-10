В Волгограде построят новую дорогу в Кировском районе

Новый участок дороги построят на улице Маресевой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кировском районе Волгограда планируют построить новую дорогу на улице Зины Маресевой, который в будущем соединит продолжение Первой продольной с улицей Кирова. С 18 февраля по 6 марта 2023 года городские власти проводят общественные обсуждения по проекту планировки и межевания этой территории, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Четырехполосная дорога 15 метров шириной и протяженностью более 300 метров пройдет между местным проездом и сквером Доблести и Славы. Вдоль нее также построят тротуары и велодорожки, территорию вокруг благоустроят. На дороге поставят светофоры. Но сначала здесь реконструируют теплотрассу, ливневку и ЛЭП, чтобы не пришлось после вскрывать новенький асфальт.

Посмотреть проект волгоградцы могут в будние дни с 18 февраля по 3 марта 2023 года с 10.00 до 12.00 в департаменте по градостроительству и архитектуре на улице Порт-Саида, 7а.