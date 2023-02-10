У самолета S7 Волгоград – Москва возникли проблемы при посадке

Самолет кружился перед посадкой в аэропорту "Домодедово" Фото: Алиса ТИТКО

Вечером 9 февраля у самолета авиакомпании «S7», который летел из Волгограда в столичный аэропорт «Домодедово», возникли неполадки перед приземлением. В 21.41 «Боинг-737» ушел на второй круг, после чего экипаж доложил о проблеме с закрылками. Командир самолета запросил зону ожидания для решения проблемы, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Самолет провел в воздухе на 40 минут больше. Скрин с сайта flightradar24.com.

Лайнер сделал еще один большой круг и все-таки смог приземлиться в аэропорту «Домодедово». Посадка состоялась спустя 40 минут - в 22.21 она прошла без каких-либо проблем.