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НовостиЗвезды10 февраля 2023 8:25

Волгоградский ботанический сад встречает весну цветочным фестивалем

Выставка первоцветов будет проходить неделю
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы увидят 50 тысяч нежных весенних цветов.

Волгоградцы увидят 50 тысяч нежных весенних цветов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском ботаническом саду распустились первые весенние цветы. С 12 по 16 февраля в Волжской оранжерее ботсада пройдет ежегодный цветочный фестиваль первоцветов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.

50 тысяч нежных весенних цветов, среди которых тюльпаны, нарциссы, гиацинты, фрезии, ландыши, сирень и примулы порадуют своим видом и запахом всех посетителей. В этом году специально для фестиваля специалисты ботанического сада вырастили сразу несколько новых сортов первоцветов и подготовили локации для фотосессий.

Посетители смогут полюбоваться цветочной мельницей, а также примерить платье из первых весенних цветов, а также приобрести букетики из первоцветов.