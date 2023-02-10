Волгоградцам рассказали, как правильно выбрать парфюм и украшения в подарок на 14 февраля

Роспотребнадзор дал несколько полезных советов Фото: Олег УКЛАДОВ

9 февраля Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области, которые готовят подарки ко Дню святого Валентина, как не ошибиться с выбором парфюма и ювелирных украшений. По статистике, волгоградцы чаще всего предпочитают покупать любимым именно эти товары. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, есть несколько нехитрых правил, которые помогут не ошибиться с выбором качественного товара.

Для начала нужно выбрать продавца. Лучше не покупать парфюм у уличных торговцев и в других нелегальных точках. Это же касается онлайн-продавцов, у которых нет лицензии. До оплаты необходимо изучить информацию на упаковке, которая должна быть полной и достоверной. В хороших магазинах каждый покупатель имеет право понюхать туалетную воду, одеколон, духи.

Что касается украшений, то на каждом должна быть пломба с информацией о товаре, оттиск, данные о заводе-изготовителе.

- Обращаем внимание, что ювелирные изделия и парфюмерно-косметическая продукция надлежащего качества не подлежат обмену и возврату, за исключением товаров, приобретенных дистанционным способом, - напомнили специалисты Роспотребнадзора.