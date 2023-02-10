Проект реконструкции волгоградского ЦУМа прошел госэкспертизу

ЦУМ получит новую жизнь. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградский ЦУМ превратится в современное музейно-выставочное пространство. Главное управление госэкспертизы России вынесло положительное заключение на проект реконструкции здания в центре города. Осталось решить вопрос с финансированием, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области.

Идею отдать здание бывшего центрального универмага Волгограда музею Машкова в свое время одобрила министр культуры РФ Ольга Любимова. В ЦУМе будут не только выставочные залы. За основу взяли концепцию центра культурного просвещения и патриотического воспитания. В новом здании смогут проводить выставки из крупнейших музеев России и мира.

Также в волгоградском ЦУМе появятся пространства для творчества и занятий, детский центр, различные мастерские и художественный салон. Найдется место и для информационного центра для туристов, конференцзала и пространства для концертов и показа фильмов, научной библиотеки. Музей «Память» в подвале, где взяли в плен фельдмаршала Паулюса, тоже сохранят.