В Волгоградской области утром 10 февраля сгорел торговый центр

Пожарные потушили огонь за 3 часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 10 февраля в городе Урюпинск Волгоградской области сгорел торговый центр. Сообщение о пожаре на улице Пушкина, 14 поступило в 6.02. Пламенем было охвачено двухэтажное кирпичное здание размером 15 на 20 метров по всей площади, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пожар тушили в течение трех часов. Пожарные ликвидировали огонь в 9.11. Во время пожара никто не погиб и не пострадал. Специалисты устанавливают причины ЧП.

По информации администрации Урюпинска, в сгоревшем торговом центре были магазины продовольственных и промышленных товаров.