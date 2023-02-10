Стали известны обстоятельства аварии под Волгоградом, в которой погиб полицейский

Одного мужчину госпитализировали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стали известны подробности ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором один полицейский погиб, второй попал в больницу. Смертельная авария произошла 9 февраля в Дубовском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ДТП погиб 30-летний пассажир «Рено Логана».

По предварительной информации, 29-летний полицейский за рулем служебной машины ехал по дороге «Волгоград-Саратов-Сызрань». На 581 километре магистрали мужчина потерял управление над транспортным средством.

- Водитель совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля доставлен в медучреждение, 30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, - уточнили в полиции.

По факту аварии организована проверка. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.