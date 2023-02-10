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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 6:55

Стали известны обстоятельства аварии под Волгоградом, в которой погиб полицейский

Водитель служебной машины попал в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Одного мужчину госпитализировали.

Одного мужчину госпитализировали.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стали известны подробности ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором один полицейский погиб, второй попал в больницу. Смертельная авария произошла 9 февраля в Дубовском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ДТП погиб 30-летний пассажир «Рено Логана».

По предварительной информации, 29-летний полицейский за рулем служебной машины ехал по дороге «Волгоград-Саратов-Сызрань». На 581 километре магистрали мужчина потерял управление над транспортным средством.

- Водитель совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля доставлен в медучреждение, 30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, - уточнили в полиции.

По факту аварии организована проверка. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.