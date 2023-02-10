В Волгограде учительница судилась с ПФР за назначение пенсии

Женщине удалось добиться в суде назначения ей пенсии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде учительнице пришлось судиться с Пенсионным фондом. Женщине было отказано в назначении досрочной страховой пенсии из-за отсутствия необходимой продолжительности специального стажа. У педагога исключили период работы с 1 сентября 1999 года по 15 октября 2000 года в качестве учителя музыки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ворошиловский районный суд установил, что ПФР незаконно не учел период работы женщины в качестве учителя музыки. Ей обязали назначить досрочную пенсию по старости. Пенсионный фонд подал апелляцию в облсуд, который оставил постановление без изменений.