Под Волгоградом уборщица супермаркета перевела лжеброкеру взятые в кредит 400 тысяч

Полиция ищет мошенников. Фото: Александр ПАНОВ

Жители Волгоградской области продолжают отдавать мошенникам крупные суммы денег. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, нередко волгоградцы хотят получить прибыль путем вложения средств в фондовые биржи, но становятся жертвами аферистов.

Так, пенсионер из Красноармейского района отдал лже-сотруднику биржи около 1 миллиона рублей. Мужчине обещали, что доход будет вдвое больше, однако остался ни с чем. 400 тысяч рублей мошенникам перевела уборщица камышинского супермаркета.

- Если вас убеждают перечислить деньги на сторонние банковские карты или счета, это первый признак того, что перед вами мошенники. Прежде, чем принимать решения об инвестициях, все основательно обдумайте и выясните, имеется ли у брокера лицензия Центробанка, - посоветовали полицейские.