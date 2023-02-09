В Волгоградской области изменят закон о капитальном ремонте многоквартирных домов

В области планируется внесение изменений в закон о капремонте многоквартирных домов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В закон Волгоградской области об организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов планируют внести правки. Документ предложили дополнить нормой, которая должна помочь разрешить многие возникающие в этой сфере вопросы. Законопроект рассмотрели на заседании думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Изменения планируются после поправок в Жилищном кодексе РФ, которые были приняты недавно. Сейчас капремонт многоквартирных домов проводится по федеральному перечню из шести основных видов работ. После внесения поправок комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области сможет уточнить этот перечень своим нормативным актом.

- Предлагаемые изменения закона наделяют уполномоченный орган – комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области – правом детализировать этот перечень, то есть подробно расписать, какие элементы включает данный вид работ, что, например, входит в ремонт крыши, подвала или фундамента. Это позволит исключить целый ряд спорных вопросов и разночтений, которые возникали при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, - отметила председатель профильного комитета Волгоградской областной думы Валентина Гречина.

Законопроект был рекомендован для принятия региональным парламентом.