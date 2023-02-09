В городе Волгоградской области восстановили водоснабжение после коммунальной аварии

Жителям Котово дали воду после коммунальной аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 9 февраля в Котово Волгоградской области устранили последствия крупной коммунальной аварии, в результате которой жители остались без воды и частично без тепла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, в настоящий момент система заполняется водой.

Напомним, в четверг в райцентре прорвало водопровод. Работники коммунальной службы обнаружили утечку. Из-за этого пришлось временно отключить подачу воды, также на минимуме работали котельные. При этом в регионе установились сильные морозы. Аварию постарались устранить быстро, ситуацию контролировали замглавы города Котово Наталья Ефимченко и региональный комитет ЖКХ.