В Волгограде трое мужчин вымогали деньги под видом полицейских

Трое мужчин идут под суд. Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

Трое жителей Советского района могут угодить за решетку на 7 лет за вымогательство. И все из-за своего псевдо благородного поступка. Главные фигуранты дела сочли обычного прохожего с собакой очень подозрительным и решили, что тот пытается сделать закладку наркотика. Дело вымогателей передали в суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Мужчины выследили, где живет «закладчик» и в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2022 года нагрянули к нему, представившись сотрудниками правоохранительных органов. В доказательство они предъявили копии визуально похожих на служебные удостоверения. Заявили, что не будут устраивать обыск за чисто символическую сумму – 5 тысяч рублей. Испуганный волгоградец передал обвиняемым деньги, а после пошел в полицию.

Свою вину волгоградцы признали лишь частично и ожидать суда будут под стражей.